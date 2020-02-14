6 Православная спартакиада Выборгской Епархии

В этом году Спартакиада Православной Выборгской епархии состоится 15 марта (суббота). Место проведения Рутения. Начало турнира в 16. 00, регистрация с 15. 30. Приглашаются все желающие, турнир проводится без взноса. Убедительная просьба заявляться заранее так как инвентарь завозится под количество заявившихся человек. Продолжительность турнира 5 туров. По опыту прошлого года предполагаю, что участники будут поделены на два турнира ввиду слишком большой разницы в силе. Взрослые и сильные дети играют круговик, остальные дети швейцарку. У детей фактически будет две возрастные группы: не старше 2009 г. р. (младшая школа) и 2008-2000 года рождения (средняя и старшая). Помещение в Рутении маленькое, много народу не поместиться. Жду ваших заявок.

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