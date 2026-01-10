0 Комментариев

Расписание турниров
Результаты турнира «Январские каникулы — 2026»

10 января в ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир по рапиду. В турнире приняло участие 9 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Ихсанов Далер (Невская Дубровка), на втором месте  Солнцев Сергей (Всеволожск) и на третьем Новоржевцев Серафим (Всеволожск).

Среди игроков с рейтингом 1101-1300 на первом месте Ли Тимофей (Всеволожск), на втором  Зюзько Роман (Всеволожск) и на третьем Шаламберидзе Ираклий (Всеволожск).

Среди игроков с рейтингом 1000-1100 на первом месте Щукин Иван (Всеволожск), на втором  Горбачёв Лука (Всеволожск) и на третьем Кузьмин Алексей (Всеволожск).

Кроме турнира состоялся сеанс одновременной игры с Евгением Агафоновым, закончившийся со счётом 6:0 в пользу сеансёра.

Турнирную таблицу можно посмотреть по ссылке chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть вК

Выполнение разрядных норм и новые рейтинги можно посмотреть на сайте ruchess

