0 Комментариев

3 января в ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир по рапиду. В турнире приняло участие 10 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Лапковский Ярослав (Всеволожск), на втором месте Сметанин Владимир (Колтуши) и на третьем Ли Тимофей (Всеволожск).

Среди игроков с рейтингом 1000-1100 на первом месте Кузьмин Алексей (Всеволожск), на втором Чекалин Богдан(Всеволожск) и на третьем Горбачёв Лука (Всеволожск).

Турнирную таблицу можно посмотреть по ссылке chess-rezults

Выполнение разрядных норм и новые рейтинги можно посмотреть на сайте ruchess