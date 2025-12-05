0 Комментариев

4 декабря в Молодёжном центре посёлка Южный в рамках Большого Рождественского фестваля состоялся шахматный турнир по блицу. В турнире приняло участие 35 человек.

Первое место в абсолютном зачёте и среди средней возрастной школьной группы (2013 — 2015 года рождения) занял Копылов Алексей, на втором месте Половников Александр и на третьем Чернявский Денис.

Среди дошуольников (2018-2019 года рождения) на первом месте Арбузова Александра, на втором Борисов Денис и на третьем Бегунова Мария.

Турнирную таблицу можно посмотреть по ссылке chess-rezults

Выполнение разрядных норм и новые рейтинги можно посмотреть на сайте ruchess