0 Комментариев

4 декабря в Молодёжном центре посёлка Южный в рамках Большого Рождественского фестваля состоялся шахматный турнир по блицу. В турнире приняло участие 35 человек.
Первое место в абсолютном зачёте и среди средней возрастной школьной группы (2013 — 2015 года рождения) занял Копылов Алексей, на втором месте Половников Александр и на третьем Чернявский Денис.
Среди дошуольников (2018-2019 года рождения) на первом месте Арбузова Александра, на втором Борисов Денис и на третьем Бегунова Мария.
Турнирную таблицу можно посмотреть по ссылке chess-rezults
Выполнение разрядных норм и новые рейтинги можно посмотреть на сайте ruchess
