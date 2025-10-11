0 Комментариев

Начинается регистрация на турнир “Всемирный день конфет – 2025″для игроков не старше 2008 года рождения с рейтингом не выше 1300. Турнир состоится 11 октября (суббота) в помещении ШШК “Марс” по адресу г. Всеволожск, улица Межевая, дом 21. Вход со стороны Лицея под вывеску “Медок”. На окне надпись “Метаморфозы”.

Приглашаются дети не старше 2008 года рождения с рейтингом не выше 1300.

Начало турнира в 14.00. Предварительная регистрация с 13.30 до 13.55. Стартовый взнос 1300 рублей (многодетным и инвалидам скидка 200 рублей). Турнирная дистанция 9 туров с контролем Бронштейна 8+3. Разрядные нормы, обсчёт рейтинга, присвоение ИД. Подача заявок на сайте через кнопку “Записаться на турнир” или на электронную почту по адресу alen49@yandex.ru Быстряковой Елене Витальевне.

Стартовый список можно посмотреть на сайте chess-rezults

Наградные категории будут определены судейской коллегией в зависимости от количества поданных заявок.

В случае дележа мест дополнительные показатели: 1. Личная встреча, 2. Бухгольц, 3. Усечёный Бухгольц (без худшего результата), 4. Количество побед.