0 Комментариев

Начинается регистрация на турнир “Всемирный День туризма – 2025”. Турнир состоится 27 сентября (суббота) в помещении ШШК “Марс” по адресу г. Всеволожск, улица Межевая, дом 21. Вход со стороны Лицея под вывеску “Медок”. На окне надпись “Метаморфозы”.

Приглашаются дети не старше 2008 года рождения с рейтингом не выше 1500.

Начало турнира в 14.00. Предварительная регистрация с 13.30 до 13.55. Стартовый взнос 1300 рублей (многодетным и инвалидам скидка 200 рублей). Турнирная дистанция 9 туров с контролем Бронштейна 8+3. Разрядные нормы, обсчёт рейтинга, присвоение ИД. Подача заявок на сайте через кнопку “Записаться на турнир” или на электронную почту по адресу alen49@yandex.ru Быстряковой Елене Витальевне.

Стартовый список можно посмотреть на сайте chess-rezults

Наградные категории:

Первые три места в абсолютном зачёте трофеями и грамотами.

Лучшие три девочки медалями и грамотами.

Лучшие три мальчика 2017-2018 годов рождения медалями и грамотами.

Лучшие три игрока с рейтингом 1101 – 1300 медалями и грамотами.

Лучшие три игрока с рейтингом 1000 – 1100 медалями и грамотами.

Игроки 2019 года рождения и моложе.

Игроки, занявшие места с 4 по 10 и не попавшие в основные призы, награждаются медалями и грамотами “Лауреат шахматного турнира”.

Все участники награждаются призами за участие сразу после окончания партии последнего тура.

Участники, попавшие в тройку в нескольких наградных категориях получают два (три) приза в одни руки!

В случае дележа мест дополнительные показатели: 1. Личная встреча, 2. Бухгольц, 3. Усечёный Бухгольц (без худшего результата), 4. Количество побед.