0 Комментариев

В предстоящем учебном году открыто пять групп. Все группы занимаются олин раз в неделю, но можно ходить и в несколько групп. Во всех группах разные программы. Обязательно следите за чатом группы, возможны отмены занятий или их перенос. Кроме теоретических занятий два раза в месяц проходит практика на турнирах. Участие в турнирах не является обязательным, но желательно с точки зрения тренировки.

Группа 2 – го года обучения: вторник 18.30-19.30

Группа начинающих: среда 17.15-18.15

Группа 5 – го года обучения: среда 18.30-19.30

Группа 3-го года обучения: воскресенье 11.00-12.00

Группа начинающих: воскресенье 12.15-13.15