0 Комментариев

27 июля в ШШК “Марс” состоялся шахматный турнир “День военно-морского флота России – 2025”. В турнире приняло участие 12 человека.

Первое место в абсолютном зачёте занял Абашев Павел (Всеволожск), на втором месте Ахмадеев Гавриил (Всеволожск) и на третьем Масленников Николай (Всеволожск).

В категории “девочки” на первом месте Савельева Алиса (Всеволожск), на втором Комисарова Надежда (Всеволожск).

Среди игроков с рейтингом 1101-1300 на первом месте Ахмадеев Гавриил (Всеволожск), на втором месте Жёлудев Дмитрий (Колтуши) и на третьем месте Лапковский Ярослав (Всеволожск).

Среди игроков с рейтингом 1000-1100 на первом месте Измайлов Роман (Московская область), на втором месте Савельева Алиса (Всеволожск) и на третьем месте Евдокимов Владимир (Всеволожск).

Среди мальчиков 2018 года рождения на первом месте Жёлудев Дмитрий (Колтуши), на втором месте Абашев Сергей (Всеволожск) и на третьем месте Горбачёв Лука (Всеволожск).