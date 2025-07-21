0 Комментариев

Игра в живые шахматы — театрализованное представление шахматной партии с участием людей в роли фигур — имеет удивительно богатую историю, охватывающую разные эпохи и культуры:

🕌 Первое упоминание

Зафиксировано в 1408 году при дворе султана Мухаммеда в Гранаде (современная Испания), где состоялась партия с живыми участниками.

🎭 Европейская традиция

В XVI веке в Европе в живые шахматы играли дон Хуан Австрийский и итальянский шахматист Паоло Бои.

в Европе в живые шахматы играли дон Хуан Австрийский и итальянский шахматист Паоло Бои. Итальянский гуманист Франческо Колонна описал их в сочинении Сон Полифила (1467), а Франсуа Рабле посвятил им главы в романе Гаргантюа и Пантагрюэль.

👑 Россия

Первая партия в России прошла в 1796 году в загородном дворце графа Строганова по случаю визита шведского короля2.

в загородном дворце графа Строганова по случаю визита шведского короля2. В СССР живые шахматы стали популярным массовым зрелищем — например, в 1924 году на Дворцовой площади Ленинграда, где фигурами были бойцы Красной Армии и ВМФ3.

🏰 Современность: Маростика, Италия

С 1954 года в городе Маростика проходит грандиозное шоу живых шахмат, основанное на романтической легенде 1454 года. Представление проводится раз в два года и стало визитной карточкой города4.

И вот настала очередь Всеволожска. 20 июля в Международный день шахмат в парке «Песчанка» состоялось представление, в котором дети и взрослые смогли побыть живыми шахматами и некоторые из них стали предводителями этих войск.

Было разыграно две партии: первая партия, назовём её «постановочная» реконструировала события 1858 года в Париже. Она была сыграна в парижской опере между Морфи и консультантами и вошла в историю шахмат, как одна из красивейших сыгранных партий.

Вторая партия была настоящая, в неё играли дети по принципу «голова-рука». «Голова» говорила ход, а «рука» быстро переводила фигуры по доске. Как только рука отпускала фигуру судья переключал часы. Было «побито» много фигур, но исход партии решила просрочка времени одной из сторон.

После игры в «живые» шахматы настала очередь шахматного турнира. По регламенту разновозрастные участники сыграли семь партий блиц с контролем 3+2. Погода выдалась очень хорошая, что позволило вместо запланированных 60 включить в турнир 90 участников.

Мне, как главному судье турнира очень понравилась организация мероприятия. Всё прошло чётко по плану, быстро и спокойно. На этот раз всё благоприятствовало: погода, обстановка (очень красивый парк), отличный новый шахматный инвентарь, удобные столы и стулья, два шатра на случай дождя.

Главные организаторы АНО “IQ Cup”, как всегда, были на высоте. Эксклюзивные медали, грамоты и футболки победителям и пряники всем участникам. Десять наградных номинаций – это 30 медалей получили победители турнира!

Следите за предстоящими шахматными и шашечными баталиями в группе вК и вовремя подавайте предварительные заявки. Любителей шахмат очень много!