0 Комментариев

Начинается регистрация на блиц-турнир “Живые шахматы – 2025”. Турнир состоится 20 июля в амфитеатре парка “Песчанка” . Контроль 3+2, 7 туров, без обсчёта рейтинга.

Приглашаются все желающие. Начало фестиваля (игра в живые шахматы) в 14. 00. Очная регистрация участников с 15.00 до 15.30. Начало турнира в 15.30. Очная регистрация участников с 15.00 до 15.30. Подробности в Положении.

Стартовый список можно посмотреть на сайте chess-rezults

Заявки на участие в турнире можно подавать до 18 июля включительно главному судье соревнований Елене Быстряковой по почте alen49@yandex.ru или через запись на сайте vsevchess.ru

Наградные категории:

Категория I – Первые три места среди взрослых

Категория II – Школьники 2012-2008

Категория III – Школьники 2015-2013 (мальчики, девочки – зачёт раздельный)

Категория IV – Школьники 2018-2016 (мальчики, девочки – зачёт раздельный)

Категория V – Дошкольники 2019 и младше (мальчики, девочки – зачёт раздельный)

В случае дележа мест дополнительные показатели: 1. Личная встреча, 2. Бухгольц, 3. усечёный Бухгольц (без одного худшего результата), количество побед.