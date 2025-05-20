0 Комментариев

17 мая в помещении подросткового клуба “Альфа” состоялся Чемпионат и Первенство Всеволожского района по шахматной копозиции (решение) среди 2011 года рождения и старше.

Первое место среди мужчин занял Зайнетдинов Булат (Всеволожск) с результатом 19 баллов. Среди женщин на первом месте Львова Маргарита (Всеволожск) – 13 баллов , на втором Точилкина Ирина (Янино) – 4 балла. Среди юношей 2011-2007 годов рождения на первом месте Черкасов Андрей (Кудрово) – 37 баллов, на втором месте Якубов Илья (Всеволожск) – 16,5 баллов и на третьем месте Пивоваров Олег (Кудрово) – 15 баллов. Среди девушек на первом месте Постникова Александра (Кудрово) – 3 балла. Первое место среди ветеранов занял Балакин Вадим (Всеволожск) – 31 балл, на втором месте Лапковский Константин (Всеволожск) – 15 баллов.

Результаты соревнований можно посмотреть на сайте wfcc

Фотографии с турнира можно посмотреть в альбоме вК