0 Комментариев

22 марта в помещении ШШК «Марс» состоялся детский шахматный турнир “День кап-кап-капели – 2025” для игроков с рейтингом не выше 1500. В турнире приняло участие 32 человека.

Первое место в абсолютном зачёте занял Манджиев Георгий (Санкт-Петербург), на втором Петрова Анастасия (Санкт-Петербург) и на третьем Бурханов Максим (Санкт-Петербург).

Среди девочек на первом месте Архипова Алиса (Всеволожск), на втором Савельева Алиса (Всеволожск) и на третьем Комисарова Надежда (Всеволожск).

Среди мальчиков не старше 2016 года рождения на первом месте Жучков Александр (Санкт-Петербург), на втором Агапитов Владимир (Колтуши), и на третьем Смирнов Лев (Всеволожск).

Среди участников с рейтингом от 1101 до 1300 лучшим оказался Солнцев Сергей (Всеволожск), на втором Новоржевцев Серафим (Всеволожск) и на третьем Лапковский Ярослав (Всеволожск).

Среди игроков с рейтингом 1000-1100 на первом месте Муханов Александр (Санкт-Петербург), на втором Лошаков Платон (Разметелево) и на третьем Габов Иван (Всеволожск).

Лауреатом турнира стал Фатеев Евгений (Всеволожск).

Итоговая таблица chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть в альбоме вК

Результаты турнира и новые рейтинги участников можно посмотреть на сайте ruchess