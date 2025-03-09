0 Комментариев

8 марта в помещении ШШК «Марс» состоялся детский шахматный турнир “Международный женский день 8 марта – 2025” для игроков с рейтингом не выше 1500. В турнире приняло участие 32 человека.

Первое место в абсолютном зачёте занял Абашев Павел (Всеволожск), на втором Бурханов Максим (Санкт-Петербург) и на третьем Буяков Никита (Кудрово).

Среди девочек на первом месте Волкова София (Разметелево), на втором Савельева Алиса (Всеволожск) и на третьем Исаенкова Эмилия (Санкт-Петербург).

Среди мальчиков не старше 2016 года рождения на первом месте Жучков Александр (Санкт-Петербург), на втором Буяков Егор (Кудрово), и на третьем Копылов Владислав (ЦО Всеволожск).

Среди участников с рейтингом от 1101 до 1300 лучшим оказался Волков Даниил, на втором Лапковский Ярослав (Всеволожск) и на третьем Карташов Егор (Санкт-Петербург).

Среди игроков с рейтингом 1000-1100 на первом месте Цай Михаил (Всеволожск), на втором Муханов Александр (Санкт-Петербург) и на третьем Пукки Иван (Всеволожск).

Лауреатами турнира стали Лебедев Евгений (Санкт-Петербург), Копачев Владимир (Всеволожск), Новоржевцев Серафим (Всеволожск).

Итоговая таблица chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть в альбоме вК

Результаты турнира и новые рейтинги участников можно посмотреть на сайте ruchess