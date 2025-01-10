0 Комментариев

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Начинается регистрация на участие в Первенстве Всеволожского района по шахматной композиции (решение) среди детей не старше 13 лет

Янв 10, 2025 | Без рубрики | Нет комментариев

Начинается регистрация на участие в Первенстве Всеволожского района по шахматной композиции (решение) среди детей на старше 13 лет (2012 год рождения и младше). Соревнования состоятся 25 января в помещении клуба “Альфа” по адресу г. Всеволожск, улица доктора Сотникова, дом 31.

Приглашаются дети не старше 2012 года рождения, проживающие во Всеволожском районе. Без стартовых взносов. Количество посадочных мест ограничено. 

Начало турнира в 12.00. Предварительная регистрация с 11.30 до 11.45. С 11.45 до 12.00 комментарии к правилам проведения соревнований.

Подача заявок на сайте через кнопку “Записаться на турнир” или на электронную почту по адресу alen49@yandex.ru Быстряковой Елене Витальевне.

Стартовый список можно посмотреть на сайте chess-rezults

Наградные категории:

  • Первые три места среди мальчиков трофеями, медалями и грамотами.
  • Первые три места среди девочек трофеями, медалями и грамотами.

Обо мне

Привет! Я международный мастер по шахматам Елена Быстрякова. Живу и работаю во Всеволожске тренером по шахматам. Это мой блог, в котором я рассказываю о своих спортивных планах.

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