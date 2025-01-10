0 Комментариев

Начинается регистрация на участие в Первенстве Всеволожского района по шахматной композиции (решение) среди детей на старше 13 лет (2012 год рождения и младше). Соревнования состоятся 25 января в помещении клуба “Альфа” по адресу г. Всеволожск, улица доктора Сотникова, дом 31.

Приглашаются дети не старше 2012 года рождения, проживающие во Всеволожском районе. Без стартовых взносов. Количество посадочных мест ограничено.

Начало турнира в 12.00. Предварительная регистрация с 11.30 до 11.45. С 11.45 до 12.00 комментарии к правилам проведения соревнований.

Подача заявок на сайте через кнопку “Записаться на турнир” или на электронную почту по адресу alen49@yandex.ru Быстряковой Елене Витальевне.

Стартовый список можно посмотреть на сайте chess-rezults

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