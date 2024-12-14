0 Комментариев

14 декабря в помещении ШШК «Марс» состоялся детский шахматный турнир “Monkey Day- 2024” для игроков с рейтингом не выше 1500. В турнире приняло участие 23 человека.

Первое место в абсолютном зачёте занял Абашев Павел (Всеволожск), на втором Зотов Алексей (Всеволожск) и на третьем Лебедев Евгений (Пушкин).

Среди девочек на первом месте Ковалёва Елизавета (Санкт-Петербург), на втором месте Комисарова Надежда (Всеволожск) и на третьем Волкова София (посёлок Воейково).

Среди мальчиков не старше 2016 года рождения на первом месте Беликов Дарий (Всеволожск), на втором Агапитов Владимир (Колтуши) и на третьем Копылов Владислав (Всеволожский ЦО).

Среди участников с рейтингом от 1101 до 1300 лучшим оказался Волков Даниил (посёлок Воейково), на втором Зюзько Роман (Всеволожск) и на третьем Шаламберидзе Ираклий (Всеволожск).

Среди игроков с рейтингом 1000-1100 на первом месте Копылов Алексей (Всеволожский ЦО), на втором Фомин Матвей (Всеволожск) и на третьем Гоцолов Сергей (Всеволожск).

Итоговая таблица chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть в альбоме вК

Результаты турнира и новые рейтинги участников можно посмотреть на сайте ruchess