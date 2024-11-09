0 Комментариев

9 ноября в помещении ШШК «Марс» состоялся детский шахматный турнир “Большие Осенины – 2024” для игроков с рейтингом не выше 1500. В турнире приняло участие 18 человек.

Первое место в абсолютном зачёте заняла Воронкова Екатерина (СПб), на втором Зарипов Тимур (СПб) и на третьем Чеботарев Максим (Всеволожск).

Среди девочек на первом месте Петрова Анастасия (СПб), на втором Манетова Ульяна (Всеволожск) и на третьем Михайлова Варвара (Всеволожск).

Среди мальчиков не старше 2016 года рождения на первом месте Агапитов Владимир (Колтуши), на втором Пукки Иван (Всеволожск) , на на третьем Тихонов Артём (Колтуши).

Среди участников с рейтингом от 1101 до 1300 лучшим оказался Ефимов Александр (Всеволожск), на втором месте Тихонов Тимофей (Колтуши).

Среди игроков с рейтингом 1000-1100 на первом месте Новоржевцев Серафим (Всеволожск), на втором Копачев Владимир (Всеволожск) и на третьем Щукин Иван (Всеволожск).

Итоговая таблица chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть в альбоме вК

Результаты турнира и новые рейтинги участников можно посмотреть на сайте ruchess после их публикации