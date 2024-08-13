0 Комментариев

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Набор в учебные группы на 2024-2025 учебный год

Авг 13, 2024 | Без рубрики | Нет комментариев

Шахматно-шашечный клуб “Марс” объявляет предварительный набор на следующий учебный год новичков с нуля и умеющих играть в группы шахмат и шашек. До 1 сентября можно выбрать дни и время занятий.  Просьба записываться по WhatsApp +79112662148 Елена Витальевна. Начало занятий с 1 сентября. Оргсобрание 28 августа (среда) в 19.30 по адресу улица Межевая, дом 21. 

Обо мне

Привет! Я международный мастер по шахматам Елена Быстрякова. Живу и работаю во Всеволожске тренером по шахматам. Это мой блог, в котором я рассказываю о своих спортивных планах.

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