0 Комментариев

Шахматно-шашечный клуб “Марс” объявляет предварительный набор на следующий учебный год новичков с нуля и умеющих играть в группы шахмат и шашек. До 1 сентября можно выбрать дни и время занятий. Просьба записываться по WhatsApp +79112662148 Елена Витальевна. Начало занятий с 1 сентября. Оргсобрание 28 августа (среда) в 19.30 по адресу улица Межевая, дом 21.
Набор в учебные группы на 2024-2025 учебный год
Обо мне
Привет! Я международный мастер по шахматам Елена Быстрякова. Живу и работаю во Всеволожске тренером по шахматам. Это мой блог, в котором я рассказываю о своих спортивных планах.
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