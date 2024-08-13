0 Комментариев

Шахматно-шашечный клуб “Марс” объявляет предварительный набор на следующий учебный год новичков с нуля и умеющих играть в группы шахмат и шашек. До 1 сентября можно выбрать дни и время занятий. Просьба записываться по WhatsApp +79112662148 Елена Витальевна. Начало занятий с 1 сентября. Оргсобрание 28 августа (среда) в 19.30 по адресу улица Межевая, дом 21.