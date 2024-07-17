0 Комментариев

Продолжается регистрация на турнир “К Международному Дню шахмат – 2024”. Турнир состоится 20 июля в помещении ШШК “Марс” по адресу г. Всеволожск, улица Межевая, дом 21. Вход со стороны Лицея под вывеску “Медок”. На окне надпись “Метаморфозы”.

В турнир Б приглашаются дети не старше 2008 года рождения с рейтингом не выше 1500.

Начало турнира в 12.00. Предварительная регистрация с 11.30 до 11.55. Стартовый взнос 1000 рублей (многодетным скидка 200 рублей). Турнирная дистанция 9 туров с контролем Бронштейна 8+3. Разрядные нормы, обсчёт рейтинга, присвоение ИД. Подача заявок на сайте через кнопку “Записаться на турнир” или на электронную почту по адресу alen49@yandex.ru Быстряковой Елене Витальевне.

Наградные категории в турнире Б

Первые три места в абсолютном зачёте трофеями и грамотами.

Лучшие три девочки награждаются медалями и грамотами.

Лучшие три мальчика 2015-2018 годов рождения медалями и грамотами.

Лучшие три игрока с рейтингом 1101 – 1300 медалями и грамотами.

Лучшие три игрока с рейтингом 1000 – 1100 медалями и грамотами

Игроки, занявшие места с 4 по 10 награждаются медалями и грамотами “Лауреат шахматного турнира”.

Все участники награждаются призами за участие на закрытии турнира.

Два приза в одни руки не выдаются.

Награждение происходит строго в указанном выше порядке.

Турнир А отменён всвязи с недобором участников!

Стартовые списки можно посмотреть на сайте chess-rezults