0 Комментариев

23 декабря в помещении ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир с участием взрослых игроков. В турнире А приняло участие 8 человек.

Первое место занял Агафонов Евгений (Всеволожский ДДЮТ), на втором месте Карсаков Александр (Санкт-Петербург) и на третьем Абашев Владимир (ДДЮТ Всеволожск). В турнире Б приняло участие 10 человек. Среди детей с рейтингом не выше 1200) на первом месте Фатеев Евгений (5 школа города Всеволожска), на втором месте Ефимов Александр (ЦО города Всеволожска) и на третьем месте Селивёрстов Игорь (ЦО города Всеволожска). Среди участников с рейтингом не выше 1100 на первом месте Архипова Алиса (Всеволожск), на втором Бобров Сергей (посёлок имени Свердлова) и на третьем Ляпин Александр (пос. имени Морозова).