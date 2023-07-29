0 Комментариев

29 июля в помещении ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир с участием взрослых игроков. В турнире А приняло участие 10 человек.

Первое место занял Никитин Даниил (Chess Profi, СПб), на втором месте Коломытцев Иван (Казань) и на третьем Носков Кирилл (Калининская ДЮСШ, СПб). Среди детей не старше 2007 года рождения на первом месте Бугаев Гордей (Белый ферзь, Колтуши), на втором месте Зотов Алексей (ДДЮТ, Всеволожск), и на третьем месте Бойцов Роман (СПб).

В турнире Б приняло участие 9 человек. На первом месте Кондратович Иван (Белый ферзь, Колтуши), на втором месте Иванов Никита (Марс, Всеволожск) и на третьем Масленников Николай (ДДЮТ, Всеволожск).

Среди девочек на первом месте Михайлова Варвара (Всеволожск), на втором Никитина Полина (Chess Profi, СПб) и на третьем Емельянова Мария (Марс, Всеволожск).

На канале youtube можно посмотреть видеозаписи с турнира в шести частях.

Фотографии с турнира находятся в альбоме вК Результаты всех участников турниров можно посмотреть на сайте Chess-Rezalts

Турнир А, Турнир Б