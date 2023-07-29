0 Комментариев

29 июля в помещении ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир с участием взрослых игроков. В турнире А приняло участие 10 человек.
Первое место занял Никитин Даниил (Chess Profi, СПб), на втором месте Коломытцев Иван (Казань) и на третьем Носков Кирилл (Калининская ДЮСШ, СПб). Среди детей не старше 2007 года рождения на первом месте Бугаев Гордей (Белый ферзь, Колтуши), на втором месте Зотов Алексей (ДДЮТ, Всеволожск), и на третьем месте Бойцов Роман (СПб).
В турнире Б приняло участие 9 человек. На первом месте Кондратович Иван (Белый ферзь, Колтуши), на втором месте Иванов Никита (Марс, Всеволожск) и на третьем Масленников Николай (ДДЮТ, Всеволожск).
Среди девочек на первом месте Михайлова Варвара (Всеволожск), на втором Никитина Полина (Chess Profi, СПб) и на третьем Емельянова Мария (Марс, Всеволожск).
На канале youtube можно посмотреть видеозаписи с турнира в шести частях.
Фотографии с турнира находятся в альбоме вК Результаты всех участников турниров можно посмотреть на сайте Chess-Rezalts
Результаты турнира “День Дружбы – 2023”
29 июля в помещении ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир с участием взрослых игроков. В турнире А приняло участие 10 человек.
Обо мне
Привет! Я международный мастер по шахматам Елена Быстрякова. Живу и работаю во Всеволожске тренером по шахматам. Это мой блог, в котором я рассказываю о своих спортивных планах.
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