0 Комментариев

На этот раз заявилось 33 игрока. Чтобы турнир Б состоялся с разрядной нормой, я двух маленьких мальчиков с рейтингом чуть выше 1100 перевела в турнир Б. В турнире А (игроки с рейтингом 1200 и выше) предусмотрены следующие наградные категории:
Абсолютный зачёт – фигура на постаменте, грамоты
Игроки 2007 года рождения и младше – медали, грамоты
В турнире Б (игроки с рейтингом 1000-1199) награждаются три лучших участника – медали, грамоты
Награждается самый юный участник 2018 года рождения. Все участники получают подарки за участие на закрытии турнира.
Наградные номинации в турнире “К Международному Дню шахмат”
На этот раз заявилось 33 игрока. Чтобы турнир Б состоялся с разрядной нормой, я двух маленьких мальчиков с рейтингом чуть выше 1100 перевела в турнир Б. В турнире А (игроки с рейтингом 1200 и выше) предусмотрены следующие наградные категории:
Обо мне
Привет! Я международный мастер по шахматам Елена Быстрякова. Живу и работаю во Всеволожске тренером по шахматам. Это мой блог, в котором я рассказываю о своих спортивных планах.
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