0 Комментариев

На этот раз заявилось 33 игрока. Чтобы турнир Б состоялся с разрядной нормой, я двух маленьких мальчиков с рейтингом чуть выше 1100 перевела в турнир Б. В турнире А (игроки с рейтингом 1200 и выше) предусмотрены следующие наградные категории:

Абсолютный зачёт – фигура на постаменте, грамоты

Игроки 2007 года рождения и младше – медали, грамоты

В турнире Б (игроки с рейтингом 1000-1199) награждаются три лучших участника – медали, грамоты

Награждается самый юный участник 2018 года рождения. Все участники получают подарки за участие на закрытии турнира.