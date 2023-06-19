0 Комментариев

Начинается регистрация на турнир “День Морфлота и Речфлота”. Турнир состоится 1 июля в помещении ШШК “Марс” по адресу г. Всеволожск, улица Межевая, дом 21. Вход со стороны Лицея под вывеску “Медок”. Турнир камерный, по продолжительности проведения укладывается в три часа. Приглашаются дети не старше 2007 года рождения с рейтингом не выше 1600. Турнир разбит на два отдельных турнира: турнир А для детей с рейтингом 1100 и выше и турнир Б для детей с рейтингом 1099 и ниже. В случае малого количества участников, турниры будут объеденены в один. Начало турнира в 14.00. Предварительная регистрация с 13.30 до 13.55. Стартовый взнос 700 рублей (многодетным скидка 100 рублей). Турнирная дистанция 9 туров с контролем Бронштейна 8+3. Разрядные нормы, обсчёт рейтинга, присвоение ИД. Подача заявок на сайте через кнопку “Записаться на турнир”.

Стартовый список турнира А можно посмотреть на сайте chess.rezults.ru

Стартовый список турнира Б на сайте chess.rezults.ru