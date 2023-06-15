0 Комментариев

В турнире А (игроки с рейтингом 1100 и выше) будут следующие наградные категории:

Абсолютный зачёт – фигура на постаменте, грамоты

Игроки 2014 года рождения и младше – медали, грамоты

В турнире Б (игроки с рейтингом 1000-1099) награждаются три лучших участника – медали, грамоты

Награждается самый юный участник 2017 года рождения. Все участники получают подарки за участие на закрытии турнира.