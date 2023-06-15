0 Комментариев

В турнире А (игроки с рейтингом 1100 и выше) будут следующие наградные категории:
Абсолютный зачёт – фигура на постаменте, грамоты
Игроки 2014 года рождения и младше – медали, грамоты
В турнире Б (игроки с рейтингом 1000-1099) награждаются три лучших участника – медали, грамоты
Награждается самый юный участник 2017 года рождения. Все участники получают подарки за участие на закрытии турнира.
Наградные номинации в турнире “Всеволожское лето – 2023”
В турнире А (игроки с рейтингом 1100 и выше) будут следующие наградные категории:
Обо мне
Привет! Я международный мастер по шахматам Елена Быстрякова. Живу и работаю во Всеволожске тренером по шахматам. Это мой блог, в котором я рассказываю о своих спортивных планах.
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