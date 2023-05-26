0 Комментариев

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Наградные номинации в турнире “Ура-каникулы!!!”

Май 26, 2023 | Наградные категории | Нет комментариев

В турнире А (игроки с рейтингом выше 1100) будут следующие наградные категории:
Абсолютный зачёт – кубки, грамоты
Игроки с рейтингом 1100-1300 – медали, грамоты
В турнире Б награждаются три лучших участника – медали, грамоты
Все участники получают подарки за участие сразу после окончания партии последнего тура.
Награждается самый юный участник 2017 года рождения, а также “За успешное выступление” все кто попал в делёж 1-3 места в абсолютном зачёте.

Обо мне

Привет! Я международный мастер по шахматам Елена Быстрякова. Живу и работаю во Всеволожске тренером по шахматам. Это мой блог, в котором я рассказываю о своих спортивных планах.

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