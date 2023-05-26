0 Комментариев

В турнире А (игроки с рейтингом выше 1100) будут следующие наградные категории:

Абсолютный зачёт – кубки, грамоты

Игроки с рейтингом 1100-1300 – медали, грамоты

В турнире Б награждаются три лучших участника – медали, грамоты

Все участники получают подарки за участие сразу после окончания партии последнего тура.

Награждается самый юный участник 2017 года рождения, а также “За успешное выступление” все кто попал в делёж 1-3 места в абсолютном зачёте.