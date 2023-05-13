0 Комментариев

Начинается регистрация на турнир “Ура – каникулы!”. Турнир состоится 27 мая в помещении ШШК “Марс”. Приглашаются дети не старше 2007 года рождения без ограничения в рейтинге. Начало турнира в 14.00. Предварительная регистрация с 13.30 до 13.55. Стартовый взнос 700 рублей (многодетным скидка 100 рублей). Турнирная дистанция 9 туров с контролем Бронштейна 8+3. Разрядные нормы, обсчёт рейтинга, присвоение ИД. Адрес клуба г. Всеволожск, улица Межевая, дом 21. Подача заявок или на сайте или по электронному адресу alen49@yandex.ru