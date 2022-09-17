Ярмарка на Песчанке — 2022

Сегодня, 17 сентября, прошёл спортивно — творческий праздник на Песчанке, в рамках которого прошёл сеанс одновременной игры с международным мастером Еленой Быстряковой. Десять досок оказалось маловато, чтобы посадить всех желающих, да и времени на сеанс отводилось только два часа. Сеансёр выбрала крепкую стратегию с сильными взрослыми игроками, чтобы подменяв фигурки предложить ничью и быстро посадить вторую партию игроков. С детьми же, наоборот, была завязана острая бескомпромисная борьба и устоять смог только Володя Абашев, который даже имел материальный перевес в ферзевом окончании и только опасная пешка белых его компенсировала.

Памятными сувенирами были награждены все участники сеанса. Кроме того можно было сыграть с Магнусом Карлсеном (приложение на мобильном телефоне) и тут дела пошли лучше. Победы одержали Зотов Алексей, Абашев Павел и Карев Ян. Мальчики играли с Магнусом того возраста, которого они сейчас. Интересно, что Магнус, по нонешним меркам, довольно поздно начал заниматься шахматами. Это произошло в 9 лет. Так что и у вас всё ещё впереди.

Приходите к нам в клуб и играйте в шахматы!

Фотографии с мероприятия профессионального фотографа появяться в альбоме вК

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