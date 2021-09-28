Шахматы с Гроссмейстером — 2021

Определился Гроссмейстер, который приедет к нам на праздник 6 ноября. Это Иванов Сергей Владимирович.

Сергей начал заниматься шахматами в шесть лет. Выпускник Ленинградского Дворца пионеров где занимался под руководством Сергея Владимировича Хавского.

Мастер спорта с 1981 года. Многократный участник чемпионатов Ленинграда. В 1991 и 1994 году становился чемпионом города на Неве.

В 1995 году получил звание гроссмейстера. Победитель международных турниров в Плоешти (1980), Стокгольме (1999/2000) и мемориале Чигорина в Санкт-Петербурге.

6 ноября Сергей Владимирович расскажет о свежих шахматных новостях и ответит на все ваши вопросы.

Сергей Владимирович является председателем тренерского совета Санкт-Петербургской шахматной федерации и много времени посвящает тренерской деятельности.

Напоминаю, что мероприятие «Шахматы с Гроссмейстером» состоится 6 ноября в посёлке Южный. Отборочный турнир пройдёт с 11.00 до 14. 00. Начало лекции в 14.30. Вход на лекцию свободный. В сеансе смогут сыграть участники, занявшие 1-20 место в отборочном турнире.

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