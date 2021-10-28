6 октября во Всеволожске планировался «Открытый фестиваль Интеллектуальных игр «Шахматы с Гроссмейстером». В связи с ограничительными мерами решено провести мероприятие в режиме он-лайн. В программе фестиваля два турнира: по шахматам и по шашкам. Начало обоих турниров в 11.00. Турнир по шахматам пройдёт на сайте lichess.org, а турнир по шашкам на PlayOk.com. У кого нет тренеров обращайтесь к главному судье соревнований Быстряковой Елена Витальевне по электронному адресу alen49@yandex.ru не позднее чем за час до начала турнира.

Приглашаются игроки из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Возрастных ограничений нет. Ссылки на турниры и пароли можно узнать у своих тренеров. Инфо необходимо заполнить достоверной информацией: ФИО, полная дата рождения, ИД Российское, клуб.

Шахматный турнир является отборочным к сеансу на 20 досках с Гроссмейстером Сергеем Ивановым на платформе lichess.org. Перед сеансом состоится лекция в Скайпе.

Начало лекции и сеанса согласно Положения. Награждение участников согласно Положения. Судья турнира по шахматам Дементьев Олег Николаевич. Судья турнира по шашкам Быстрякова Елена Витальевна. Ответственный за лекцию по Скайпу и сеанс одновременной игры Волков Владимир Викторович.

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