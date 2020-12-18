Шахматный турнир, посвящённый Дню снятия блокады Ленинграда состоится 24 января (воскресенье) 2021 года в помещении Коворкинг-центра «Инвент». Начало турнира в 15. 00. Приглашаются дети 2012 года рождения и младше. Стартовый взнос 600 рублей (для многодетных скидка 100 рублей). Рапид 10+5, семь туров по швейцарской системе. Начинаю приём заявок по электронному адресу alen49@yandex.ru. Положение появится чуть позже.

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