| alen49 |

Шахматный сезон во Всеволожске открыт

22 сентября состоялся турнир «Открытие сезона» в новом помещении Коворкинг-центра. В соревновании приняло участие 36 человек. Турнир прошёл организовано, без неприятных накладок. Новое помещение понравилось.

В абсолютном зачёте с результатом 7 из 7 на первом месте Безруков Вадим, на втором Буга Владислав и на третьем Бабенков Тихон. Все победители из клуба «Дебют» Кудрово.

В зачёте 2010 г. р. и младше на первом месте Иванов Никита (клуб «Марс» города Всеволожска), на втором месте Курченков Михаил («Дебют» Кудрово) и на третьем Бабенков Фёдор («Дебют» Кудрово).

Среди девочек на первом месте Бычкова Варвара («Марс» Всеволожск»), на втором Джилкибаева Камила («Дебют» Кудрово) и на третьем Рогова Елизавета («Дебют» Кудрово).

Среди мальчиков 2011 г. р. и младше на первом месте Сидоров Даниил («Дебют» Кудрово), на втором Дементьев Даниил (ДЦ «Колтуши»), и на третьем Абашев Владимир («Марс» Всеволожск).

Самым юным участником турнира оказался Кутюмов Владислав 2012 года рождения («Марс» Всеволожск).

Всем участникам спасибо за участие!