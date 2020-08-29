В городе Волхов с 19 по 24 августа прошёл Чемпионат Ленинградской области среди мужчин и женщин. В турнире участвовало и очень много детей, которые могли составить конкуренцию взрослым. Кроме того, в побочном турнире играли дети юношеских разрядов. Эпидемиологическая обстановка в Волхове спокойная, поэтому турнир прошёл, как в старые добрые времена. Первое место с большим отрывом заняла команда Гатчинского района, на втором Тосненского района. Наша команда заняла третье место лишь на пол-очка опередив Киришский район. Личные результаты в этом году намного скромнее чем в прошлом. У автора этих строк 1 место среди женщин.

Команда Всеволожского района в составе (слева направо): Дементьев Олег, Быстрякова Елена и Петрушев Никита заняла 3 командное место

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