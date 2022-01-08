23 января (воскресение) в помещении семейного клуба «Талантория» (г. Всеволожск, улица Межевая, дом 21) состоятся ХVIII Международные решательские соревнования для категории 3 (дети не старше 13 лет в год проведения соревнований). Более старшие участники могут участвовать вне конкурса.

Конкурс пройдёт с 13. 00 до 14. 00 в рамках занятия старшей группы.

Заявки подаются местному контролёру Быстряковой Елена по электронному адресу alen49@yandex.ru с указанием полной даты рождения участника, фамилии и имени на английском языке, ИД российское и ID FIDE (при наличии).

Правила проведения соревнований находятся на сайте

С итогами турнира можно будет ознакомиться на сайте

На решение задач отводится 60 минут, за это время нужно будет решить шесть задач на мат в два хода.

Стоимость участия 300 рублей (расходы на судейство, аренду помещения, канцелярские товары). Награждение в рамках местного турнира не предусмотрено.

С 1 января 2022 года в ЕВСК включен раздел по присвоению разрядов по шахматной композиции для детей, женщин и мужчин. Попробуйте порешать, возможно вам понравятся такие конкурсы.

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