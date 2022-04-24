Фестиваль интеллектуальных игр к Дню Победы — 2022

7 мая в посёлке Южный по адресу Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Доктора Сотникова, дом 31, Всеволожский молодёжный центр «Альфа». Группа вК https://vk.com/alpha_coworking состоится районный фестиваль Интеллектуальных игр «День Победы — 2022», посвящённый 77-годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Программа фестиваля:

Турниры А и B: шашки очная регистрация: c 10.00 до 10.25

Начало соревнований: в 10.30

Турниры C и D: шахматы очная регистрация: c 13.00 до 13.25

Начало соревнований: в 14.00

Турнир А. Турнир по шашкам для взрослых 2005 года рождения и старше, проживающих во Всеволожском районе.

Турнир B. Турнир по шашкам для детей не старше 2006 года рождения, проживающих во Всеволожском районе.

Турнир C. Семейный фестиваль по шахматам для жителей Всеволожского района. Допускаются команда в составе: 1 ребёнок не старше 2006 года рождения + один взрослый (член семьи: мама, папа, бабушка, дедушка, брат или сестра).

Турнир D. Семейный фестиваль по шахматам для жителей Всеволожского района. Допускаются команда в составе: 1 ребёнок не старше 2013 года рождения + один взрослый (член семьи: мама, папа, бабушка, дедушка, брат или сестра).

Предварительные заявки подаются по электронной почте alen49@yandex.ru по установленной форме. В заявке нужно указать турнир в котором собираетесь участвовать, фамилию, имя, отчество участников, полную дату рождения и представительство.

Жду ваших заявок. Очень важно определить до турнира количество участников, чтобы выбрать систему проведения.

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