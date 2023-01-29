Февральская вьюга — 2023

29.01.202329.01.2023 | alen49alen49 | Нет комментариев | 08:44

Начинается регистрация на детский шахматный турнир «Февральская вьюга — 2023». Турнир состоится 11 февраля в помещении ШШК «Марс» по адресу г. Всеволожск, улица Межевая, дом 21. Вход в подвальное помещение с надписью «Медок». Начало турнира в 14.00, регистрация с 13.30 до 13.55. Приглашаются дети не старше 2007 года рождения. Турнирная дистация 7 туров с контролем Бронштейна 10+5. Стартовый взнос 700 рублей. Многодетным скидка 100 рублей. Предварительная регистрация по электронному адресу alen49@yandex.ru обязательна. Вместимость помещения 30 человек.

Стартовый список можно посмотреть на сайте chess-rezults.com https://chess-results.com/Tnr723670.aspx?lan=11

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