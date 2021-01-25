Февральская вьюга — 2021

ШШК «Марс» проводит турнир 6 февраля по адресу у. Межевая, дом 21. Начало турнира в 14. 00. Регистрация с 13.30 до 13.55. Стартовый список https://chess-results.com/tnr545102.aspx?lan=11

Убедительная просьба заранее предупреждать организаторов об отказе от участия. Очень много желающих сыграть, а по факту всегда недоезд. Помещение маленькое, ковидное ограничение 36 человек. Заявки на участие принимаются только в резерв.

По многочисленным пожеланиям изменяются наградные категории.

Абсолютный зачёт — кубки.

Остальные номинации — медали. Участник может получить только один приз.

Кроме абсолютного зачёта планируется зачёт по 2013 году, 2014 и младше, а также лучшие девочки.

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