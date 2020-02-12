Турнир 8 марта. Личное первенство Всеволожского района среди девочек.

Напоминаю, что 8 марта состоится «Открытое личное первенство Всеволожского района среди девочек». Место проведения Коворкинг-центр «Инвент» по адресу г. Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 16. Кроме абсолютного первенства будут объявлены победительницы в следующих возрастных категориях: 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011 и младше. Начало турнира в 14. 00. Регистрация с 13. 30. Стартовый взнос 500 рублей, многодетным скидка 100 рублей. Подробности в Положении о соревновании.

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