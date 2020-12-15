Начинается регистрация на турнир по шашкам. Соревнование состоится 13 февраля 2021 года в помещении клуба «Талантория» по адресу Межевая, 21. Начало турнира в 14. 00. Стартовый взнос 600 рублей (для многодетных скидка 100 рублей). Для участия приглашаются школьники не старшее 2006 года рождения. Наградные категории и система проведения будут определены после подачи заявок (зависит от количества человек). Просьба подавать заявки ТОЛЬКО по электронному адресу alen49@yandex.ru Быстряковой Елене Витальевне.

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