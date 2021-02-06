Турнир по шашкам «К Дню защитника Отечества — 2021»

13 февраля в ШШК «Марс» по адресу г. Всеволожск, улица Межевая дом 21 состоится турнир по шашкам. Начало турнира в 14. 00. Очная регистрация с 13.30 до 13.55. Приглашаются дети не старше 2004 г. рождения. Стартовый взнос 600 рублей (для многодетных скидка 100 рублей).

Гарантированное награждение: три лучших мальчика и три лучшие девочки награждаются грамотами и медалями. Все участники получают подарки за участие. Остальные номинации зависят от количества участников. Жду ваши предварительные заявки по электронному адресу alen49@yandex.ru

Стартовый список Chess-Results Server Chess-results.com — Турнир по шашкам — 2021 (chess-results.com)

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