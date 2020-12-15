Начинается регистрация на турнир по шахматам среди детей находящихся на семейном обучении. Приглашаются школьники не старше 2006 года рождения. Турнир будет проходить 20 февраля 2021 года по адресу улица Межевая, дом 21. Начало турнира в 14. 00. Стартовый взнос 600 рублей (для многодетных скидка 100 рублей). Наградные категории и система проведения будут определены после подачи заявок. Заявки принимаются по электронному адресу alen49@yandex.ru Быстряковой Елене Витальевне.

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