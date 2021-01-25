Турнир «День воинской Славы России» для детей 2012-2005 годов рождения.

Начинается заочная регистрация на шахматный темпо-турнир с обсчётом национального рейтинга «День воинской Славы России», который состоится 21 февраля в Коворкинг-центре «Инвент» по адресу Всеволожский проспект дом 14. Приглашаются дети 2012 — 2005 годов рождения с рейтингом не ниже 1100. Заявки на участие принимаются по электронному адресу alen49@yandex.ru. Количество участников не более 50 человек. 7 туров по швейцарской системе. Стартовый взнос 600 рублей (многодетным скидка 100 рублей). Очная регистрация с 14.30 до 14.55. Начало турнира в 15. 00. Положение будет вывешено чуть позже.

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