Турнир «Всеволожская осень — 2020»

Закончился второй карантинный детский шахматный турнир. На старт вышло 27 самых смелых. Состав собрался очень сильный: играли представители Всеволожска, Сертолово, Кудрово, Гатчины, Соснового Бора и города Кириши. На первом месте в абсолютном зачёте Паращенко Антон из Гатчины, на втором Антонов Савва из Гатчины и на третьем Хороших Софья из Кудрово. В турнире были установлены дополнительные категории. Среди мальчиков 2013 года рождения и моложе на первом месте Ефимов Никита из Колпино, на втором месте Ноусиайнен Тим (Кудрово) и на третьем Понетайкин Глеб из Всеволожска. Среди девочек на первом месте Ли Виктория (Кудрово), на втором Павлова Татьяна (Кириши) и на третьем Скобелина Валерия (Кудрово).

Поздравляю победителей турнира! Ближайший запланированный турнир «Семейный фестиваль». Традиционно в нём участвуют младшие школьники с родителями. Дата проведения будет объявлена позже.

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