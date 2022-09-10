Трансляция турнира «Всеволожское лето — 2022» 10.09.202210.09.2022 | alen49alen49 | Нет комментариев | 13:47 FacebookTwitterВконтактеGoogle+Поделиться ссылкой:TwitterFacebook Добавить комментарий Отменить ответ Навигация по записям PREVIOUS Предыдущая запись: Наградные категории в турнире «Всеволожское лето — 2022»NEXT Следующая запись: Результаты турнира «Всеволожское лето — 2022» Related Post Перенос турнира «Дорога жизни — 2022» в онлайн-формат!!!Перенос турнира «Дорога жизни — 2022» в онлайн-формат!!! Намеченный на 29 января турнир в Южном перенесён в онлайн-формат. Ссылки на турнир А и турнир B появятся сегодня вечером. Их можно будет получить или у тренера или по электронному ПодробнееПодробнее К Дню знаний — 2021К Дню знаний — 2021 29 августа в ШШК «Марс» по адресу ул. Межевая дом 21 (вход со стороны Лицея номер 1 под баннер «Театральная студия «Метаморфозы») состоится однодневный турнир по быстрым шахматам (7 туров), ПодробнееПодробнее Турнир «Всеволожское лето — 2022» перенесён на 10 июляТурнир «Всеволожское лето — 2022» перенесён на 10 июля Начинается регистрация на детский шахматный турнир, который состоится 10 июля (воскресенье) по адресу г. Всеволожск, улица Межевая, дом 21. Вход со стороны Лицея мимо Скупки в подвальное помещение под баннер ПодробнееПодробнее