Результаты турнира «Всеволожская зима — 2022»

10 декабря в помещении ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир для детей не старше 2014 года рождения. В турнире приняло участие 24 человека.

Первое место в абсолютном зачёте занял Никитин Даниил (Chess Profi, Санкт-Петербург) с результатом 7 из 7. На втором месте Бугаев Гордей (Белый ферзь, Колтуши) и на третьем Карев Ян (ДДЮТ, Всеволожск).

Среди мальчиков не старше 2015 года рождения на первом месте Абашев Павел (ДДЮТ, Всеволожск), на втором Карелин Андрей (Настоящее, Санкт-Петербург) и на третьем Кондратович Иван (Белый ферзь, Колтуши).

Среди девочек на первом месте Павлова Татьяна (Гамбит, Кириши), на втором Криворотова Дана (Дебют, Кудрово) и на третьем Смолик Агата (Марс, Всеволожск).

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте Chess-Results

Трансляцию турнира в трёх частях можно посмотреть ниже.

Камера номер 1 от окна

Камера номер 2 от доски

Часть 3 (от доски)

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