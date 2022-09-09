Тестовая запись 09.09.202209.09.2022 | alen49alen49 | Нет комментариев | 20:20 Тестовая_запись FacebookTwitterВконтактеGoogle+Поделиться ссылкой:TwitterFacebook Добавить комментарий Отменить ответ Навигация по записям PREVIOUS Предыдущая запись: Наградные категории в турнире «Всеволожское лето — 2022» Related Post Летние занятия по шахматамЛетние занятия по шахматам Шахматно-шашечный клуб «Марс» приглашает юных шахматистов на летние занятия по шахматам. Занятия проходят по средам с 18. 00 до 19.00 по адресу улица Межевая, дом 21. Вход со стороны Лицея ПодробнееПодробнее Запланированные турниры в феврале-марте 2020 годЗапланированные турниры в феврале-марте 2020 год В феврале соревнований не будет. 1 марта в помещении Коворкинг центра «Инвент» состоится турнир, посвящённый Дню Защитника Отечества для детей с рейтингом 1100 и выше не старше 2003 года рождения. ПодробнееПодробнее Дополнительная информация по турниру 15 августа «К Дню физкультурника — 2021»Дополнительная информация по турниру 15 августа «К Дню физкультурника — 2021» Главная новость дня — к нам едут ребята из Выборга!!! Турнир приобретает новый статус. Обратите на это внимание! В турнире предусмотрены следующие наградные категории: 1 (2,3) место в абсолютном зачёте ПодробнееПодробнее