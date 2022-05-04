Стартовые таблицы фестиваля интеллектуальных игр 7 мая

На шашки, к сожалению заявилось мало детей поэтому турниры детей и взрослых объединены в один, но у детей будет отдельный зачёт (как в раздельных турнирах). Стартовый список турнира по шашкам можно посмотреть на сайте Chess-results
Регламент турниров: Шашки 7 туров по швейцарской системе
Турнир С по круговой системе. Количество туров зависит от количества участников.
Турнир D 7 туров по швейцарской системе.
Во всех турнирах контроль Бронштейна 10+5
Подведение итогов личного турнира по умолчанию программы жеребьёвки Swiss-Manager:
- Личная встреча; 2. Количество побед; 3. Бухгольц с переменными параметрами и т. д.;
Стартовую таблицу турнира С можно посмотреть на сайте Chess-results
Cтартовую таблицу турнира D можно посмотреть на сайте Chess-results
Подведение итогов командных турниров по умолчанию программы жеребьёвки Swiss-Manager
- Очки за партии;
- Очки за матчи (2 за победу, 1 за ничью, 0 за поражение);
- Результаты (выраженные в очках за матчи) команд из одной очковой группы;
- Суммарный показатель по доскам;