Стартовые таблицы фестиваля интеллектуальных игр 7 мая

На шашки, к сожалению заявилось мало детей поэтому турниры детей и взрослых объединены в один, но у детей будет отдельный зачёт (как в раздельных турнирах). Стартовый список турнира по шашкам можно посмотреть на сайте Chess-results

Регламент турниров: Шашки 7 туров по швейцарской системе

Турнир С по круговой системе. Количество туров зависит от количества участников.

Турнир D 7 туров по швейцарской системе.

Во всех турнирах контроль Бронштейна 10+5

Подведение итогов личного турнира по умолчанию программы жеребьёвки Swiss-Manager:

Личная встреча; 2. Количество побед; 3. Бухгольц с переменными параметрами и т. д.;

Стартовую таблицу турнира С можно посмотреть на сайте Chess-results

Cтартовую таблицу турнира D можно посмотреть на сайте Chess-results

Подведение итогов командных турниров по умолчанию программы жеребьёвки Swiss-Manager

Очки за партии; Очки за матчи (2 за победу, 1 за ничью, 0 за поражение); Результаты (выраженные в очках за матчи) команд из одной очковой группы; Суммарный показатель по доскам;

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