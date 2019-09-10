10.09.2019| alen49| 0 комментариев

Спартакиада пенсионеров в Янино

15 сентября в Янино состоится Спартакиада пенсионеров, в том числе и по шахматам. От Всеволожского Дома Культуры будет автобус в 12. 45. Приглашаются все желающие пенсионеры. Турнир без взноса, призы хорошие. Всех привезут обратно.

1 комментарий для “Спартакиада пенсионеров в Янино”

  1. alen49:
    11.09.2019 в 12:14

    Отправление автобуса организаторами перенесено на 12.45. Будьте внимательны!!! Предварительные заявки можно отправить мне по почте alen49@yandex.ru или найти меня вК в группе https://vk.com/club152914834

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