10.09.2019| | 0 комментариев
Спартакиада пенсионеров в Янино
15 сентября в Янино состоится Спартакиада пенсионеров, в том числе и по шахматам. От Всеволожского Дома Культуры будет автобус в 12. 45. Приглашаются все желающие пенсионеры. Турнир без взноса, призы хорошие. Всех привезут обратно.
1 комментарий для “Спартакиада пенсионеров в Янино”
Отправление автобуса организаторами перенесено на 12.45. Будьте внимательны!!! Предварительные заявки можно отправить мне по почте alen49@yandex.ru или найти меня вК в группе https://vk.com/club152914834