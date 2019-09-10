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Спартакиада пенсионеров в Янино

15 сентября в Янино состоится Спартакиада пенсионеров, в том числе и по шахматам. От Всеволожского Дома Культуры будет автобус в 12. 45. Приглашаются все желающие пенсионеры. Турнир без взноса, призы хорошие. Всех привезут обратно.