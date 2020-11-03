Семейный — 2020

7 ноября во Всеволожске по адресу Межевая 21 состоится Семейный фестиваль. Приглашаются команды в составе 2-х человек: один ребёнок не старше 2010 года рождения + любой член семьи (мама, папа, бабушка, дедушка, брат или сестра). Стартовый взнос 600 рублей (для многодетных скидка 100 рублей).

Предварительные заявки принимаются по электронному адресу alen49@yandex.ru, количество мест ограничено возможностью помещения. Стартовый список участников http://chess-results.com/Tnr539548.aspx?lan=11

Начало турнира в 14. 00. Очная регистрация с 13.30 до 13.55. Подробности в Положении.

Facebook Twitter Вконтакте Google+