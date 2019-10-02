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Семейный фестиваль 2019

27 октября в помещении Коворкинг центра по адресу г. Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 14 состоится Семейный фестиваль. Стартовый взнос 500 рублей с команды. Приглашаются команды в составе один ребёнок не старше 2009 г. р. плюс один близкий родственник (папа, мама, брат или сестра). Начало турнира в 14. 00. В этом году, кроме командного зачёта будет личный зачёт по доскам. Лучшие команды награждаются кубками, лучшие по доскам медалями. Подача заявок по электронному адресу alen49@yandex.ru до 25 октября 2019 года. Заочная регистрация не отменяет очной. Очная регистрация с 13. 30 до 13.55. Подробности в Положении ниже

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник отдела физической

культуры и спорта администрации МО

«Всеволожский муниципальный

район» Ленинградской области

______________ А. В. Чуркин

«______»_____________2019

Положение

Муниципальный шахматный турнир Всеволожского района, «Семейный фестиваль».

1. Цели и задачи

Соревнования проводятся с целью популяризации и пропаганды шахматного спорта, повышения спортивного мастерства и квалификации шахматистов Всеволожского района.

2. Сроки и место проведения

Соревнования проводятся 27 октября 2019 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 14 (Коворкинг-центр «Инвент».

Очная регистрация участников в день соревнований с 13:30 до 13:55 (участники зарегистрировавшиеся после 14:00 будут включены в жеребьёвку со 2-ого тура при наличии технической возможности). Заочная регистрация не отменяет очной. Предварительная регистрация обязательна. Начало турнира в 14. 00.

3. Организация соревнования

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет шахматная федерация Всеволожского района. Главный судья соревнований – Быстрякова Е.В. Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы», система проведения соревнований — 7 туров по швейцарской системе.

Контроль времени на обдумывание ходов: по 10 минут до конца партии каждому участнику плюс 5 секунд на каждый сделанный ход. Если партия играется без часов, то она присуждается после истечения времени на тур (30 минут).

При проведении жеребьёвки и подведения итогов соревнования, используется программа “Swiss-Manager”. Турнир проводится без обсчёта российского рейтинга.

4. Участники соревнования

К участию в турнире допускаются дети 2009 года рождения и младше в составе команды: один ребёнок + любой близкий родственник (папа, мама, брат или сестра).

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований

В целях безопасности участников и зрителей соревнования разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации при условии наличии актов технического обследования готовности технического сооружения к проведению мероприятий в соответствии с «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении спортивных массовых мероприятий» (приказ Комитет по физической культуре и спорту СССР №7856 от 17.10.1983) и «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (приказ Госкомспорта РФ №44 от 01.04.1994).

6. Условия подведения итогов и награждения

Места участников определяются по наибольшему количеству очков, набранных в 7 турах, а при их равенстве по дополнительным показателям: личная встреча, количество побед, Бухгольц, усеченный Бухгольц.

Награждаются:

Три лучшие команды грамотами и кубками.

Лучшие дети в личном зачёте грамотами и медалями.

Лучшие взрослые в личном зачёте грамотами и медалями.

Все участники (дети) получают подарки за участие.

7. Финансирование

Финансирование соревнований осуществляется за счёт благотворительных взносов и спонсорской помощи. Все расходы по командированию участников несут командирующие организации или сами участники. Благотворительный взнос 500 рублей.

Расходы по приобритению наградной продукции, оплаты питания судей несет отдел физической культуры и спорта администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

8. Условия подачи заявки

Предварительные заявки (ФИО, полная дата рождения, ИД РШФ и ID FIDE (при наличии), клуб или место жительства подаются Быстряковой Елена Витальевне по электронной почте: alen49@yandex.ru, телефон 89112662148, до 25 октября 2019 года.

Заявки по установленной форме подаются по прибытию на соревнования.

Данное положение является официальным приглашением на соревнование.