Результаты 6-й православной Спартакиады Выборгской епархии

В Спартакиаде приняло участие 38 человек, из них 30 детей и 8 взрослых. В этом году возросло количество наградных номинаций и все призёры детского турнира награждались сертификатами на катание на лошадях, что, несомненно, доставит большую радость детям.

Среди «зрелых» (взрослых) на первом месте, как и в прошлом году Вадим Балакин, на втором месте Иванов Дмитрий и на третьем Красильников Дмитрий.

В номинации «молодые» на первом месте Прохор Бирюков, на втором Кулагин Александр и на третьем Мальгин Михаил.

В номинации «юные» на первом месте Дрощак Артём, на втором Иванов Никита и на третьем Быковский Роман.

В номинации «суперюные» на первом месте Пьянков Радим, на втором Скальивенко Александр и на третьем Абашев Владимир.

Среди девочек на первом месте Биткова Софья, на втором Красильникова Мария и на третьем Литвинова Василиса.

В турнире участвовали ребята из Всеволожска, Кудрово, пос. Колтуши, Волхова и Санкт-Петербурга.

Подробные результаты можно посмотреть здесь http://chess-results.com/Tnr517523.aspx?lan=11

Турнир будет выложен на обсчёт в ближайшее время.

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