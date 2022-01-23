Результаты «18 Международного конкурса решения задач»

23.01.202223.01.2022| alen49alen49| Нет комментариев

23 января в помещении семейного клуба «Талантория» ребята смогли принять участие в 18 Международном конкурсе решения задач. Лучший результат среди наших участников показал Абашев Володя. Он набрал 10 очков. По семь очков сразу у двух участников. Это Агафонов Евгений и Холоименко Юрий. Так как Евгений сдал свою работу раньше, то у него второе место, а у Юрия третье.

Вот такие задания были на конкурсе.

Отсканированные карточки с решениями отправлены в Германию и скоро мы узнаем общие результаты. Ждём появления результатов на сайте

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